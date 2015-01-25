Droga: vaccino per contrastare dipendenza, sperimentazione su topi
di Redazione
25/01/2015
Un team di scienziati ha scoperto un modo per contrastare la dipendenza da cocaina. Si tratta di un vaccino che impedisce di percepire gli effetti della sostanza stupefacente.
Attualmente, un'equipe di studiosi dello Scripps Research Institute di La Jolla, in California, sta sperimentando il vaccino sui topi. I primi risultati sono confortanti. In sostanza, tutto ruota attorno alla risposta immunitaria che determina l'eliminazione del 'tarlo dell’assuefazione'.
I ricercatori hanno detto che i vaccini sono solitamente sfruttati per annientare le infezioni virali o batteriche, ma si possono usare anche per ordinare al sistema immunitario di individuare le sostanze non-microbiche.
