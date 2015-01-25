Nanni Moretti affronta temi attuali e delicati in "Mia madre", grandi finanziatori

Nanni Moretti torna a presentare un film stupendo, intitolato "Mia madre", che affronta temi attuali e delicati, come la disoccupazione, i licenziamenti e la morte delle persone care.

La nuova 'fatica' di Nanni Moretti uscirà il prossimo 16 aprile e già sono diffuse indiscrezioni riguardo al cast e alla trama. Tra i protagonisti c'è una straordinaria Margherita Buy. Nel film ci sono anche John Turturro, Giulia Lazzarini, Pietro Ragusa ed altri importanti attori.

"Mia madre" ha avuto grandi finanziatori tra cui, oltre alla Sacher Film dello stesso Nanni Moretti, la transalpina Le Pacte, Rai Cinema, e la Fandango di Domenico Procacci. Non ci resta che attendere il prossimo 16 aprile.