Ebola, turista svizzero ricoverato a Palermo ha malaria

Si è parlato molto, nei giorni scorsi di un presunto caso di Ebola in un nosocomio siciliano. In particolare, i cittadini di Palermo si sono impauriti ma, poco dopo, sono stati rassicurati dai medici. Il turista svizzero ricoverato all’Ospedale Buccheri La Ferla, infatti, non è stato colpito dal virus Ebola sebbene, a prima vista, avesse i tipici sintomi.

Il turista svizzero è stato visitato da un team di medici, ed è stato informato del fatto che la malattia di cui è affetto non è Ebola ma malaria. Gioia parziale, dunque, per l'uomo. La comunità siciliana, invece, tira un sospiro di sollievo.

Lucia Borsellino, assessore regionale alla Salute, ha rassicurato i cittadini in queste parole: "Non ci risulta alcun caso di Ebola, è stato accertato che si tratta di malaria".