Vigevano, romeno trova compagna con un altro e l'accoltella

Vigevano (Pavia) - Un altro brutto episodio che vede protagonista un uomo e una donna. Un romeno 33enne, senza lavoro, ha brandito un coltello ed ha colpito la compagna, dopo averla trovata in casa insieme a un altro uomo. L'immigrato è stato preso da un raptus di follia ed ha iniziato ad accoltellare la donna. Poi è fuggito.

I carabinieri si sono messi subito alla ricerca del romeno e, alla fine, l'hanno bloccato e messo in manette. La compagna ha riportato un profonda ferita all'emitorace destro e una costola rotta. La prognosi è di 30 giorni.

La gelosia, a quanto pare, non riguarda solamente il popolo italiano.