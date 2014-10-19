Jude Law diventerà padre per la quinta volta: Catherine Harding è incinta

Certo, non si può dire che gli manca il denaro per mantenere molti figli. Jude Law, celebre attore americano, diventerà padre per la quinta volta, visto che Catherine Harding, sua ex compagna, ha deciso di portare avanti la gravidanza.

La Harding, secondo voci indiscrete, sarebbe venuta a conoscenza della dolce attesa quando il rapporto con Jude Law era giunto al capolinea. Jude assaporerà, perciò, la paternità ancora una volta.

Rammentiamo che l'attore ha avuto tre figli da Sadie Frost, ex moglie; un'altra figlia, invece, è venuta alla luce dalla storia d'amore con la modella Samantha Burke.

Il portavoce di Jude Law è stato intervistato dal magazine People ed ha detto:"Posso confermare che Jude Law e Catherine Harding aspettano un figlio insieme per la prossima primavera. Anche se non stanno più insieme, saranno entrambi coinvolti nella crescita del bambino... Entrambi considerano questo evento un fatto privato e oltre a questo annuncio non sarà fatta nessun'altra dichiarazione. Vi chiedo di rispettare la privacy di tutti coloro coinvolti nella vicenda e delle loro famiglie".