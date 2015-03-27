Economist, fumetto ironico su Merkel: "All'ombra della Germania"

Una colomba sul dito della cancelliera tedesca Angela Merkel tiene un ramoscello d'ulivo nel becco. L'ombra della colomba, però, diventa una torva aquila, emblema Terzo Reich. Questo è il fumetto che connota la prossima rubrica dell'Economist incentrata sugli affari europei, intitolata "All'ombra della Germania".

"Se da un lato la Grecia getta nuovamente l'eurozona nella burrasca, la Germania deve far fronte a domande scomode. Durante la crisi dell'euro il potere è passato dalle istituzioni europee alle capitali, Berlino su tutte. Sul pressante aspetto della politica estera la debolezza francese e la deriva britannica hanno ristretto i tre grandi d'Europa a uno e mezzo, ad essere generosi nei confronti della Francia... Se Obama deve telefonare a qualcuno in Europa per parlare di Russia sa perfettamente qual è la persona giusta da chiamare. E non abita a Bruxelles", evidenzia l'Economist.