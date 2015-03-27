Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Economist, fumetto ironico su Merkel: "All'ombra della Germania"

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una colomba sul dito della cancelliera tedesca Angela Merkel tiene un ramoscello d'ulivo nel becco. L'ombra della colomba, però, diventa una torva aquila, emblema Terzo Reich. Questo è il fumetto che connota la prossima rubrica dell'Economist incentrata sugli affari europei, intitolata "All'ombra della Germania".

"Se da un lato la Grecia getta nuovamente l'eurozona nella burrasca, la Germania deve far fronte a domande scomode. Durante la crisi dell'euro il potere è passato dalle istituzioni europee alle capitali, Berlino su tutte. Sul pressante aspetto della politica estera la debolezza francese e la deriva britannica hanno ristretto i tre grandi d'Europa a uno e mezzo, ad essere generosi nei confronti della Francia... Se Obama deve telefonare a qualcuno in Europa per parlare di Russia sa perfettamente qual è la persona giusta da chiamare. E non abita a Bruxelles", evidenzia l'Economist.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

U&amp;D, Alessia Cammarota risponde alle cattiverie sul suo “pancione”

Articolo Successivo

Cesare Cremonini, 35 anni e nuovo singolo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016