Cesare Cremonini, 35 anni e nuovo singolo

Cesare Cremonini festeggia il suo 35esimo compleanno e si regala un nuovo singolo, intitolato "Buon viaggio (Share the love)", una ballata che sicuramente rappresenta l'antefatto del prossimo disco.

"Buon viaggio (Share the love)" è on air da oggi e può essere scaricata dagli store digitali. Intanto Cesare è impegnato nel suo "Logico Tour 2014" che ha fatto registrare il tutto esaurito.

"Le canzoni più difficili da scrivere sono proprio quelle apparentemente più semplici, le più dirette, quelle che non si lamentano di nulla, non tengono il muso, ma propongono modelli di pensiero", ha asserito il cantautore bolognese, ex Lunapop.