Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cesare Cremonini, 35 anni e nuovo singolo

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Cesare Cremonini festeggia il suo 35esimo compleanno e si regala un nuovo singolo, intitolato "Buon viaggio (Share the love)", una ballata che sicuramente rappresenta l'antefatto del prossimo disco.

"Buon viaggio (Share the love)" è on air da oggi e può essere scaricata dagli store digitali. Intanto Cesare è impegnato nel suo "Logico Tour 2014" che ha fatto registrare il tutto esaurito.

"Le canzoni più difficili da scrivere sono proprio quelle apparentemente più semplici, le più dirette, quelle che non si lamentano di nulla, non tengono il muso, ma propongono modelli di pensiero", ha asserito il cantautore bolognese, ex Lunapop.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Economist, fumetto ironico su Merkel: "All'ombra della Germania"

Articolo Successivo

Manhattan, maxi rogo in 4 palazzi: fuga di gas?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016