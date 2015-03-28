U&amp;D, Alessia Cammarota risponde alle cattiverie sul suo “pancione”

Home Uomini e Donne U&D, Alessia Cammarota risponde alle cattiverie sul suo “pancione”

di Redazione 28/03/2015

Presa in giro per i chili accumulati in gravidanza, Alessia Cammarota non ci stà e via social, su Instagram ha deciso di rispondere alle offese gratuite che le sono state rivolte da alcuni utenti! Commenti decisamente poco gentili ed educati, rivolti all'ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, oggi giunta al settimo mese di gravidanza, che a dispetto del pancione lievitato, non ha mai smesso di condividere giorno dopo giorno coi fan sui suoi canali social, selfie e istantanee. E proprio postando su Instagram la foto del suo pancione, la moglie di Aldo Palmeri, ha voluto chiarire quanto al suo pancione “c'è un cucciolo perfetto di quasi 7 mesi” e ha aggiunto “non essere padrone del proprio corpo per 9 mesi per far posto al nostro dolce inquilino E' IL MINIMO ... PER METTERE AL MONDO NOSTRO FIGLIO” e ancora, “scrivere che sn grassa non vi farà dimagrire, che sono antipatica nn renderà voi più simpatiche e definirmi una boa nn vi cambierà la giornata” quindi ha concluso “prima di scrivere qualunque cosa, collegate il cervello”! Michela Galli

