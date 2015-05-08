Loading...

Lara Lago: terzo posto in "Americano", vince Peppe Marici

di Redazione

08/05/2015

Lara Lago non ce l'ha fatta, dovendosi accontentare del terzo posto nel talent "Americano". Ieri, comunque, presso il patronato di San Pietro di Rosà, c'erano moltissime persone ad incitare la giovane giornalista.

Nel patronato era stato allestito un maxischermo. Tutti a vedere "Americano", talent trasmesso su Agon Channel. Presente anche Lara, visto che la puntata era stata registrata precedentemente, che non è stata avara di sorrisi e battute.

Il primo posto di "Americano" è stato ottenuto da Peppe Marici, firmando un contratto con la rete televisiva albanese. Lara è arrivata terza ma è stata applaudita per diversi minuti. "L'esperienza di Lara ha coinvolto tutta la famiglia in maniera splendida. Ora le auguro di imbattersi presto in nuove opportunità, ma son sicura che le occasioni non le mancheranno perché è decisamente in gamba", ha rivelato Gioia, sorella minore di Lara.

La giornalista ha così commentato il terzo posto: "Non sono né arrabbiata né delusa. Anche se sembra che la mia avventura sia finita, io lotterò con le unghie e con i denti perché non sia così".

