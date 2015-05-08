Elezioni Gran Bretagna, conservatori avanti: Cameron vicino alla riconferma

In Gran Bretagna è tempo di spoglio elettorale dopo la chiusura delle urne. I conservatori capeggiati dall'attuale premier Cameron sembrano avere la meglio; male, invece, i laburisti.

E' molto probabile, dunque, che Cameron verrà riconfermato. Il leader dei laburisti, Ed Miliband, ha affermato che è stata una "notte deludente". Caduta dei Lib-Dem di Nick Clegg. Bel risultato, in Scozia, per lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon che forse otterrà 57 dei 59 deputati.

La BBC ha riferito che i conservatori, alla fine, incasseranno 325 seggi su 650. Una belle vittoria per Camerono e i conservatori.