Elezioni Gran Bretagna, conservatori avanti: Cameron vicino alla riconferma
di Redazione
08/05/2015
In Gran Bretagna è tempo di spoglio elettorale dopo la chiusura delle urne. I conservatori capeggiati dall'attuale premier Cameron sembrano avere la meglio; male, invece, i laburisti.
E' molto probabile, dunque, che Cameron verrà riconfermato. Il leader dei laburisti, Ed Miliband, ha affermato che è stata una "notte deludente". Caduta dei Lib-Dem di Nick Clegg. Bel risultato, in Scozia, per lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon che forse otterrà 57 dei 59 deputati.
La BBC ha riferito che i conservatori, alla fine, incasseranno 325 seggi su 650. Una belle vittoria per Camerono e i conservatori.
Articolo Precedente
Britney Spears ruba gemiti per la clip "Piece of Me": querelata da Kirk Rothum
Articolo Successivo
Canada: neonato venuto alla luce mediante staminali, tecnica sorprendente
Redazione