Elezioni Gran Bretagna, conservatori avanti: Cameron vicino alla riconferma

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2015

In Gran Bretagna è tempo di spoglio elettorale dopo la chiusura delle urne. I conservatori capeggiati dall'attuale premier Cameron sembrano avere la meglio; male, invece, i laburisti.

E' molto probabile, dunque, che Cameron verrà riconfermato. Il leader dei laburisti, Ed Miliband, ha affermato che è stata una "notte deludente". Caduta dei Lib-Dem di Nick Clegg. Bel risultato, in Scozia, per lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon che forse otterrà 57 dei 59 deputati.

La BBC ha riferito che i conservatori, alla fine, incasseranno 325 seggi su 650. Una belle vittoria per Camerono e i conservatori.

