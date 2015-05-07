Canada: neonato venuto alla luce mediante staminali, tecnica sorprendente
di Redazione
07/05/2015
Una notizia che da un lato fa esultare, dall'altro fa riflettere. In Canada è venuto alla luce il primo neonato grazie alle cellule staminali.
Il bebè, Zain Rajani, è venuto al mondo mediante una tecnica che rinvigorisce gli ovuli materni sfruttando le staminali. La nascita è avvenuta nel centro First Steps Fertility di Toronto. La madre del bimbo ha 34 anni.
Questa notizia renderà lieti tutti coloro che cercano di avere un figlio ma non ci riescono. Le staminali, dunque, possono rivelarsi determinanti anche in sede di procreazione.
