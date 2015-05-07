Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Canada: neonato venuto alla luce mediante staminali, tecnica sorprendente

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una notizia che da un lato fa esultare, dall'altro fa riflettere. In Canada è venuto alla luce il primo neonato grazie alle cellule staminali.

Il bebè, Zain Rajani, è venuto al mondo mediante una tecnica che rinvigorisce gli ovuli materni sfruttando le staminali. La nascita è avvenuta nel centro First Steps Fertility di Toronto. La madre del bimbo ha 34 anni.

Questa notizia renderà lieti tutti coloro che cercano di avere un figlio ma non ci riescono. Le staminali, dunque, possono rivelarsi determinanti anche in sede di procreazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elezioni Gran Bretagna, conservatori avanti: Cameron vicino alla riconferma

Articolo Successivo

Play for Change Show: evento contro la fibrosi cistica, tanti artisti sul palco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022