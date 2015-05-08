Britney Spears ruba gemiti per la clip "Piece of Me": querelata da Kirk Rothum

Si torna a parlare di Britney Spears, ex reginetta del pop. L'artista americana avrebbe estorto gemiti di altre ragazze per la sua clip "Piece of Me".

Il presunto furto di Britney ha spinto Kirk Rothum, titolare del sito owner of bangin-beats.com a presentare una querela. L'accusa sostiene che la Sony non avrebbe pagato neanche un centesimo per i diritti al sito che procura rumori di sottofondo a moltissime clip musicali.

La notizia è stata riportata dal sito Tmz, sottolineando che Rothum è stato cinico e insensibile verso Britney Spears.