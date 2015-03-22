Loading...

Emanuele Filiberto lascia tv: "Circo mediatico non fa più per me"

Redazione Avatar

di Redazione

22/03/2015

"Il circo mediatico non fa più per me". Con una lapidaria asserzione, il principe Emanuele Filiberto ha annunciato che 'Notti sul ghiaccio' sarà la sua ultima avventura televisiva.

Il principe ha sottolineato, durante un'intervista a 'Gente', che vuole impegnarsi in attività correlate alla dinastia Savoia che, volente o nolente, dovrà portare avanti quando suo padre passerà a miglior vita.

Riguardo alla politica, Emanuele Filiberto si è detto "terrorizzato dagli estremismi". Al principe, ad esempio, incute timore l'oltranzismo di Marine Le Pen.

"Per fortuna in Italia c'è una figura di riferimento forte come Matteo Renzi. E' l'unico in grado di raddrizzare il Paese", ha aggiunto Emanuele Filiberto.

