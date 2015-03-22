"Pretty Woman", Richard Gere e Julia Roberts conquistarono mondo intero
22/03/2015
Il prossimo 23 marzo la pellicola diretta da Gary Marshall, "Pretty Woman", compirà ben 25 anni. Il film riscosse un successo straordinario, incassando più di 463 milioni di dollari, consacrando la giovane Julia Roberts nel novero degli attori più talentuosi e ricchi al mondo.
"Pretty Woman" narra una storia d'amore tra il ricco Edward Lewis (Richard Gere) e la donna 'di strada' Vivian Ward. Una storia originale ch piacque non poco in tutto il mondo. In Italia "Pretty Woman" fu il secondo film più visto del 1990 (la prima posizione venne conquistata da "Balla coi lupi".
Forse non tutti sanno che, all'inizio, fu scelto John Travolta per il ruolo di Edward Lewis, poi ricoperto dal fascinoso Richard Gere.
