Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Embrioni congelati: possono essere impiantati

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il marito è morto nel 2011 e gli embrioni sono rimasti congelati per 19 anni, una donna di Bologna ha richiesto ricorso è ha ottenuto il via all’impianto nonostante la morte del marito. Il primo ricorso era stato rigettato, ora sono i giudici a chiedere ai medici del Santo Orsola di provvedere all’impianto di fecondazione assistita. Secondo l’avvocato della donna si tratta di una decisione a favore della vita, senza questo intervento non si sarebbe mai conosciuta destinata agli embrioni già formati. Si pensa anche che la vitalità degli embrioni dopo così tanto tempo e con una madre non giovane e un padre morto, gli esperti parlano di un cambiamento della genitorialità ormai comune in molti casi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Strage di Lampedusa: 200 vittime

Articolo Successivo

Gorzano: cammina su lago ghiacciato ma superficie cede, 14enne morto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022