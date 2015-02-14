Loading...

Strage di Lampedusa: 200 vittime

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

Nelle ultime ore sono state rilasciati nuovi aggiornamenti riguardanti la strage di Lampedusa avvenuta qualche giorno fa, il bilancio del naufragio che ha causato la morte certa di 29 migranti per ipotermia ora si aggrava e i superstiti raccontano che durante il tragitto, sono affondati altri due barconi con a bordo 203 vittime.

Secondo le ricostruzioni erano tre i gommini, su uno erano presenti le 29 persone morte per il freddo e 76 superstiti, su un altro gommone c’erano 105 immigrati sul terzo 107. In queste ore si sta verificando se nel tragitto sarebbe stato presente un altro barcone, che ancora non ha raggiunto la costa italiana. La vittima più giovane aveva solo 12 anni e si parla di uno dei naufragi più gravi negli ultimi anni, solo 9 i superstiti che sono stati tirati in salvo e trasportati presso il centro accoglienza di Lampedusa.

E' stato identificato  l’orario del naufragio avvenuto intorno alle 15 di lunedì pomeriggio, alcune persone dopo esser state buttate in acqua destinati a morte cerca. I superstiti sono riusciti a salvarsi aggrappandosi ai tubolari prima di essere presi da parte del rimorchiatore italiano.

