Gorzano: cammina su lago ghiacciato ma superficie cede, 14enne morto

Tragedia in un laghetto a Gorzano, dove oggi pomeriggio è deceduto un 14enne. Commosso e rattristato il sindaco di Maranello Massimiliano Morini, che ha parlato di "una tragedia immensa".

"Non ci sono parole per esprimere il mio dolore personale e di tutta la comunità di fronte alla morte improvvisa, assurda, di un ragazzino. E’ un dramma che strazia il cuore: voglio esprimere il mio cordoglio, e la vicinanza di tutti i maranellesi, alla famiglia colpita da un dolore così atroce e smisurato", ha asserito il primo cittadino di Maranello.

Il 14enne è morto annegato mentre stava cercando di attraversare il lago ghiacciato. Erano le 16 circa. A lanciare l'allarme sono stati i compagni della vittima, riusciti a salvarsi. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori è risultato vano.

Secondo le prime indiscrezioni, il 14enne, di origini maghrebine, stava camminando sul lago ma, all'improvviso, la superficie ghiacciata ha ceduto. Il giovane è andato giù e non è riuscito a risalire. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori. Gli operatori del 118, invece, hanno tentato invano di rianimarlo per svariate ore.