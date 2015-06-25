Home Musica Emma, nessuno come lei su Instagram: oltre un milione di follower

di Redazione 25/06/2015

Sta decisamente vivendo un periodo splendido Emma Marrone, cantautrice salentina dalla voce graffiante. Emma non solo vende molti dischi ma è anche la regina dei social network, visto che il suo profilo Instagram (@real_brown) conta oltre un milione di follower. L'artista, dunque, è la cantante più seguita in Italia su Instagram. Emma, ultimamente, ha fatto uscire il singolo "Occhi profondi", che anticipa il nuovo disco, che arriverà nei negozi di dischi entro la fine dell'anno. Ebbene, "Occhi profondi" è già in vetta alla classifica di iTunes. Su Facebook Emma vanta oltre 3 milioni di "like"; su Twitter, invece, oltre 1 milione e 700mila follower. Non male per un'artista giovane.

