Coca-Cola Summer Festival 2015 - #daiunbacio: musica e grandi emozioni

di Redazione 26/06/2015

Ieri, 25 giugno 2015, è iniziato il Coca-Cola Summer Festival 2015 - #daiunbacio, un evento musicale estivo che si svolgerà a Roma, precisamente a Piazza del Popolo, fino al prossimo 28 giugno 2015. Alla manifestazione parteciperanno tanti cantautori italiani e stranieri. Al termine della kermesse canora verrà decretata 'la canzone dell’estate 2015 in radio e in tv'. Il Coca-Cola Summer Festival 2015 è presentato da Angelo Baiguini, Alessia Marcuzzi e Rudy Zerbi. Stasera la seconda serata. Ecco i big in gara: Antonello Venditti - Ti amo inutilmente Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando Nek - Se telefonando Alvaro Soler - El mismo sol Annalisa - Vincerò Mario Biondi - Love is a temple Caro Emerald - Quicksand Emis Killa - C'era una volta Marco Carta - Ho scelto di no Chiara - Siamo adesso Feder ft. Lyse - Goodbye Gianluca Grignani feat. Emis Killa - Fuori dai guai Gué Pequeno - Interstellar Deborah Iurato - Da sola Neffa - Sigarette Francesco Sarcina - Femmina Valerio Scanu - Alone Anna Tatangelo - Inafferrabile Paola Turci - Io sono Il Coca-Cola Summer Festival 2015 - #daiunbacio sarà un'occasione utile per far conoscere molti artisti emergenti. Sul palco saliranno 6 giovani cantanti, ovvero Giaime, Benji & Fede, Il Pagante, Canova, Matthew Lee, e Ada Reina. La votazione avverrà come le precedenti edizioni. I big in gara voteranno le canzoni dei 6 artisti emergenti. Per conoscere il vincitore finale del Coca-Cola Summer Festival 2015 - #daiunbacio si dovrà attendere la quarta ed ultima serata. I trionfatori delle ultime edizioni sono stati Clementino e Santa Margaret. Coca-Cola e Summer Festival, dunque, si alleano ancora una volta in nome della musica e delle grandi emozioni. L'evento sarà caratterizzato dall'hashtag #daiunbacio, ovvio rinvio alla campagna che inciterà a dare un bacio alla persona amata. Alessia Marcuzzi, che presenterà l'edizione 2015 del Coca-Cola Summer Festiva, gioca in casa, visto che vive a Roma, la città dove nacque l'11 novembre 1972. La carriera della Marcuzzi iniziò presto, presentando trasmissioni come "Qui si gioca" e "Attenti al dettaglio". E' indubbio che la fama della Marcuzzi aumentò molto dopo il suo approdo alle reti Mediaset. Forse tutti non sanno che Alessia ha anche fatto l'attrice (recitò in "Chicken Park" di Jerry Calà). Col passar degli anni, il successo della Marcuzzi è aumentato notevolmente, grazie anche all'importanza dei programmi che ha condotto, come il Grande Fratello e Le Iene.

