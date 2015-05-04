Loading...

Enrico Letta investe scooter: conducente ricoverato ma non grave

di Redazione

04/05/2015

L'ex premier Enrico Letta è stato protagonista, stamane, di un incidente stradale ne centro di Roma, precisamente nei pressi del varco di via Petroselli. L'auto di Letta, una Lancia Delta, ha urtato uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote è caduto, riportando numerose ferite.

Letta, dopo l'incidente, è corso subito in ospedale per sincerarsi delle condizioni del centauro. Pare che il conducente dello scooter non sia grave. L'ex premier aveva accompagnato i figli a scuola prima dell'incidente.

