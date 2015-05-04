Loading...

Pavia, strappa pezzo di lingua al compagno: era tornato tardi

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2015

Lui torna a casa all'alba, dopo una serata passata con gli amici. La compagna, adirata le strappa un pezzo di lingua con un morso. Non è la trama di un film ma quanto è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Pavia.

"Dove sei stato?", ha chiesto una 34enne al compagno. Lui ha risposto ma la convivente non gli ha creduto. I due, allora, hanno iniziato a litigare finché lui non ha cercato di darle un bacio per fare pace. La donna, furibonda, gli ha staccato una parte di lingua con un morso. Il 36enne è stato subito portato in ospedale: i medici faranno il possibile per riattaccargli il pezzo di lingua staccato.

