Enzo Costanza ritrovato: neonato trasferito in ospedale per accertamenti

I carabinieri hanno reso noto che è stato ritrovato in Spagna Enzo Costanza, impiegato 38enne di Orbassano (Torino), che 3 giorni fa era fuggito, portando con sé il figlioletto di soli 15 giorni.

Il piccolo è stato subito trasportato in un nosocomio pediatrico per accertamenti. L'impiegato non è stato fermato, visto che nei suoi confronti non era stato emesso un ordine di arresto. Secondo le prime indiscrezioni, Costanza aveva telefonato alla moglie dicendole: "Il bambino sta bene e te lo riporterò presto. Non so invece che cosa sarà di me".

I militari hanno anche asserito: "La mamma del neonato è partita con un volo di linea, per Barcellona da dove raggiungerà Madrid. Poche ore prima di essere rintracciato con il bimbo nel centro commerciale di Albacete, Costanza aveva telefonato alla moglie per rassicurarla che il bimbo stava bene e che glielo avrebbe riportato in buona salute".

Il colonnello dei carabinieri Arturo Guarino ha affermato: "Non c'è stata alcuna azione violenta sul bambino, che è stato trattato bene".