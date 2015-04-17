Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomo in fuga con il figlio di 15 giorni

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
39 anni, impiegato, residente a Orbassano in provincia di Torino. Questo l’identikit di un uomo in fuga a bordo della sua autovettura, nel pomeriggio di martedì scorso, con il figlio di appena 15 giorni. A denunciare il fatto è stata la moglie dell’uomo che si è rivolta ai Carabinieri di Torino. L’uomo, approfittando del fatto che la moglie era impegnata in alcuni acquisti in un centro commerciale, ha lasciato indisturbato il parcheggio al volante della sua macchina in direzione Francia. L’ipotesi della fuga verso il confine francese è stata avvalorata da alcune immagini catturate da una telecamera di controllo posta all’imbocco del tunnel del Frejus che avrebbero ripreso il passaggio dell'auto dell'uomo che è stata prontamente riconosciuta.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Enzo Costanza ritrovato: neonato trasferito in ospedale per accertamenti

Articolo Successivo

Napoli batte Wolfsburg e ipoteca semifinale: match finisce 1-4

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016