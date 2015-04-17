Home Cronaca Uomo in fuga con il figlio di 15 giorni

Uomo in fuga con il figlio di 15 giorni

di Redazione 17/04/2015

39 anni, impiegato, residente a Orbassano in provincia di Torino. Questo l’identikit di un uomo in fuga a bordo della sua autovettura, nel pomeriggio di martedì scorso, con il figlio di appena 15 giorni. A denunciare il fatto è stata la moglie dell’uomo che si è rivolta ai Carabinieri di Torino. L’uomo, approfittando del fatto che la moglie era impegnata in alcuni acquisti in un centro commerciale, ha lasciato indisturbato il parcheggio al volante della sua macchina in direzione Francia. L’ipotesi della fuga verso il confine francese è stata avvalorata da alcune immagini catturate da una telecamera di controllo posta all’imbocco del tunnel del Frejus che avrebbero ripreso il passaggio dell'auto dell'uomo che è stata prontamente riconosciuta.

