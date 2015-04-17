Antonello Venditti ricorda Tortuga: luogo dei sogni e dell'aggregazione

Dopo 4 anni, Antonello Venditti torna sul panorama musicale con un nuovo disco, "Tortuga", che uscirà il prossimo 21 aprile.

Soffermandosi sulla sua nuova 'fatica', Antonello ha detto: "Il brano che dà il nome all'album è epilogo e prologo del disco perché li c'è tutto quello che conosco della vita: la festa, il viaggio, il rock, il blues, l'andata e il ritorno per poi ripartire".

Il cantautore romano ha anche parlato della canzone "I ragazzi del Tortuga": "Il Tortuga è un bar, un luogo dei sogni e c'era l'aggregazione. Lì i ragazzi avevano un confronto e da lì si sono poi snodate tante vite importanti e le strade di ognuno si sono divise. Una piccola "Bomba o non bomba", tanto per intenderci. È un disco libero. È una libertà sociale che un po' tutti hanno avuto ed è quello che avevamo in mente di rendere naturale, pieno di sentimenti che si traducono in musica".

Venditti sostiene che Roma, la sua città, non è più quella di una volta: "Roma c'e in questo disco ma la città si è spenta e i romani sono diventati dei turisti. L'unico posto di Roma illuminato è ormai San Pietro perché c'è Papa Francesco che c'ha gli attributi".