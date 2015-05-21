Loading...

Epatite C: Guariniello indaga su morte pazienti dopo assunzione Sovaldi

21/05/2015

E' stata l'assunzione o la mancata assunzione di un potente medicinale contro l'epatite C a provocare effetti collaterali su diversi pazienti e, addirittura, la morte? Non si sa. Comunque è già stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo.

Le persone sono decedute, in sostanza, perché hanno assunto il Sovaldi o per la mancata assunzione? Ricordiamo che il Sovaldi è un potente farmaco contro l'epatite C. Il procuratore Guariniello vuole scoprire se determinate persone siano morte per l'assunzione del Sovaldi o per la mancata assunzione, in quanto è veramente costoso.

Ricordiamo che molte nazioni si sono coalizzate per far calare il prezzo del farmaco che debella l'epatite C, che attualmente si attesta sui 40.000 euro. Troppo per un comune cittadino.

Dalle prime indagini è emerso, comunque, che non dovrebbe esserci una correlazione tra le morti e gli effetti del Sovaldi.

