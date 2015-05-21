Caritas: cardinale Francesco Montenegro è nuovo presidente

Avvicendamento ai vertici della Caritas. Il nuovo presidente è il cardinale Francesco Montenegro, che prende il posto di monsignor Luigi Bressan. La designazione di Montenegro è stata fatta dall'assemblea generale della CEI, individuando il cardinale come presidente della Commissione Episcopale per il servizio della Carità e la Salute e, quindi presidente di Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale degli Organismi Socio-assistenziali.

Non è la prima volta che il cardinale Montenegro diventa il numero uno della Caritas: era stato nominato presidente già nel 2003, rimanendo in carica fino al 2008.

Papa Francesco ha attribuito al carica di cardinale a Montenegro lo scorso 14 febbraio.