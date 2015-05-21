Ecco la 'porta' dell'Hiv: Dna virus finisce nella periferia del nucleo

Nessuno avrebbe mai scommesso che un giorno sarebbe stata scoperta la 'porta' dell’Hiv, ovvero il punto di insediamento del tremendo virus successivamente al raggiungimento delle cellule bersagliate. Un team di scienziati del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie di Trieste ci è riuscito, e a breve potranno essere impostate nuove ed efficaci terapie per eliminare il virus.

"Sarà ora possibile preparare farmaci mirati a bloccare l’integrazione del Dna del virus. Questi potrebbero consentire l’eradicazione definitiva dell’infezione. Abbiamo sviluppato una tecnica di microscopia sofisticata che permette di capire dove va a finire il Dna del virus. L’abbiamo trovato tutto nella periferia del nucleo, vicino ai pori nucleari, ovvero alle porte di ingresso attraverso cui le molecole entrano e escono dal nucleo. Il virus sfrutta il passaggio attraverso queste porte e, non appena entrato nel nucleo, va a integrare il proprio Dna in quello della cellula", ha detto il coordinatore dello studio, il prof. Mauro Giacca.