Epidurale snobbata da italiane: analgesici preferiti per partorire
di Redazione
16/05/2015
Le donne italiane non vogliono soffrire mentre partoriscono. Lo prova il grande ricorso agli analgesici. In Italia si registra, rispetto alle altre nazioni, un calo del ricorso all'epidurale, a cui ricorre il 20% delle partorienti. Lo ha sottolineato recentemente il SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva).
Le future mamme italiane prediligono il parto con analgesici, rispetto all'epidurale, perché vogliono evitare che il bimbo vada incontro ad eventuali disturbi. Eppure esistono nazioni, come la Francia, dove ricorre all'epidurale il 75% delle partorienti!
Ricordiamo che l'epidurale ha anche un costo, a meno che non si voglia partorire in strutture pubbliche. Chi va in cliniche private può arrivare a sborsare fino a 600 euro.
Articolo Precedente
Terni, indossa crocifisso: studentessa picchiata da africano
Articolo Successivo
Tumore al seno diventa pericoloso se donna è stressata
Redazione