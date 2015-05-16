Terni, indossa crocifisso: studentessa picchiata da africano

Episodio sconcertante a Terni. Una studentessa 12enne è stata aggredita da un coetaneo africano perché indossava una collanina con un crocifisso. Il ragazzino avrebbe sferrato un colpo forte alle spalle della giovane, provocandole ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

La vicenda ha avuto come teatro una scuola media. E' stata la madre della vittima a fermare il giovane africano che, secondo alcune indiscrezioni, frequenta la scuola ternana da circa 20 giorni. La ragazzina ha rimediato una contusione toracica.

Qualche giorno prima dell'aggressione, l'immigrato aveva insultato e tentato di aggredire la coetanea per via del crocifisso al collo. Nei confronti del minorenne non è stato preso ancora nessun provvedimento perché non è imputabile.