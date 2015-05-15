Loading...

Tumore al seno diventa pericoloso se donna è stressata

di Redazione

15/05/2015

Lo stress fa male a tutti specialmente a chi è affetto da patologie gravi come il cancro al seno. Lo ha scoperto un team di scienziati dell'Istituto tumori Regina Elena e dell'Istituto Europeo di oncologia, coordinati dall'ISS.

In sostanza, lo stress favorirebbe lo sviluppo del tumore alla mammella, neoplasia più diffusa tra le donne. Gli interessanti risultato dello studio, finanziato dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Veronesi, sono stati mostrati durante un convegno all'ISS, intitolato "Stile di vita come fattore di rischio nella progressione del tumore al seno".

Gli studiosi non sono, però, riusciti a scoprire la ragione del collegamento tra stress e progressione del cancro al seno. Sarà il prossimo obiettivo.

