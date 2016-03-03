Eros Ramazzotti Canta "Tra Vent'anni" con Katia, ragazza Down: Emozione ad Eboli
di Redazione
03/03/2016
Eros Ramazzotti sta portando ancora una volta in giro la sua musica. Dopo la tappa di Acireale è arrivato ad Eboli, dove non sono mancati momenti di emozioneIl concerto ad Eboli è stato un grande evento, molto atteso dai fan campani di Eros. Pare che molti ammiratori abbiano addirittura atteso l'artista all'aeroporto. Ramazzotti ha intonato tutti i suoi più grandi successi sul palco del Palasele e, ovviamente, i brani compresi nel suo ultimo disco "Perfetto". I fan, in visibilio, non hanno fatto che cantare insieme a lui per tutta la durata della performance live. A un certo punto, però, Eros si è fermato ed ha chiesto a una fan in prima fila di salire sul palco. Si trattava di Katia, ragazza affetta da sindrome di Down. Il cantautore romano ha cantato assieme a lei "Tra vent'anni", brano contenuto nel suo ultimo disco. Eros, prima di iniziare ad intonare la ballata, ha detto a Katia, che lo stringeva forte:
"Facciamo un viaggio insieme, siamo solo io e te".I fan accorsi al Palasele di Eboli si sono commossi per il gesto di Eros, e si è emozionata anche Katia, ché mai avrebbe immaginato che il suo idolo l'avrebbe invitata sul palco a cantare insieme a lui. Ramazzotti è anche questo: mix di talento e umanità. Grazie al "Perfetto World Tour" Eros vuole portare la bellezza della musica in tutto il mondo. Ogni show è qualcosa di speciale. Luca Tommassini, che sovrintende alla regia dello spettacolo, disse tempo fa:
"In questo show sarà più Eros che mai. Senza fronzoli, lo show punta ad evidenziare la vera essenza musicale dell'artista che più di ogni altro ha saputo conquistare il mondo con la sua musica".La tournée dell'artista romano continua. Lo scorso ottobre il cantautore di "Stella gemella" volle aggiungere nuovi concerti al tour, tra cui proprio quelli di Acireale ed Eboli. Un regalo alla sua nazione.
