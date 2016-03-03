Veronica Panarello Attacca Compagna Suocero: "Non Fracassavo di Legnate Loris"

Veronica Panarello è in carcere, accusata di aver ucciso il figlioletto Loris, ed ora sostiene che tutti coloro che, nell'ultimo decennio le sono stati vicino, sono spariti

"Loris aveva scoperto che io mio suocero Andrea eravamo amanti e minacciava di riferirlo al suo papà. Andrea lo ha strangolato con un cavo usb affinché non parlasse".

"Ho letto molte delle intercettazioni e la frase che non permetto venga detta dalla compagna di Andrea è che io fracassavo di legnate tutto il giorno Loris. Questa è una grandissima bugia e questo è uno dei tanti flash mentali che si faceva lei. Ultimamente i rapporti erano cambiati, da quando un giorno Andrea venne a casa mia dicendomi che la voleva lasciare. E lei, dopo aver capito che sapevo tutto, molte cose erano cambiate. Andrea era molto schivo e si faceva vedere raramente inventando scuse".

"Un colloquio anticipato dal varie lettere e varie telefonate da parte della signora Panarello nei confronti del marito. Ora rimaniamo concentrati sulla perizia: siamo fiduciosi che questa verrà svolta in modo approfondito".

Proprio dal carcere Veronica ribadisce quello che ha detto giorni fa riguardo alla relazione incestuosa con, suo suocero:Parole pesanti quelle della Panarello che il suocero bolla come mere farneticazioni. Intanto, anche l'anziano è indagato. Veronica non risparmia proprio nessuno e, nelle ultime ore, ha parlato anche delladi Andrea Stival:Veronica Panarello, da quando è in, ha perso molti chili, è spossata, esausta. Il marito, Davide Stival, ha voluto parlare un po' con lei, giorni fa, in carcere ma si è trattato di un colloquio breve. Secondo la presunta assassina del piccolo Loris, il marito si è allontanato da lei e vuole privarla dell'affetto dell'unico figlio che le è rimasto. La donna, lo ricordiamo, si sta sottoponendo a una. Gli inquirenti vogliono sapere se, al momento dell'omicidio, fosse capace o meno di intendere e di volere. L'avvocato diha detto riguardo al recente incontro tra il suo assistito e la Panarello: