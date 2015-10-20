Home Home Ex Miss Austria Cade In Burrone Mentre Fa Jogging: Ena Kadic Grave

di Redazione 20/10/2015

Ena Kadic, splendida modella austriaca che, due anni fa, vinse il titolo di Miss Austria, lotta tra la vita e la morte in un nosocomio. La donna, giorni fa, è caduta in un burrone mentre faceva jogging ed ha perso i sensi La Kadic, secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiamato il fratello col cellulare dopo essere finita nel dirupo. Poi è svenuta. L'episodio è avvenuto sul Monte Isel, non molto distante da Innsbruck. Il personale sanitario ha trovato la modella priva di sensi e l'ha subito trasportata nel locale nosocomio. Ena, 26 anni, è attualmente in coma nel reparto di terapia intensiva. L'ex Miss Austria stava facendo jogging assieme a un amico, che verrà interrogato nelle prossime ore dagli inquirenti. La vicenda è avvenuta tre giorni fa. In questo periodo gli investigatori non riusciti a capire il motivo per cui Ena sia caduta. Qualcuno l'ha spinta o è stato uno schianto accidentale? L'ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale, ma c'è chi è dubbioso, visto che Ena conosce molto bene la zona ed è una grande amante del jogging. Insomma, molti non credono che la modella possa essere caduta accidentalmente. I medici dell'ospedale di Innsbruck hanno dichiarato che la Kadic è grave. Le sue condizioni, nelle ultime ore, sono peggiorate. La giovane è stata scoperta nel burrone da due studenti che stavano passeggiando. Subito hanno allertato il personale sanitario. La 26enne è stata trasportata in ospedale con un elicottero. Ernst Kranebitter, portavoce della Polizia, ha reso noto ieri che l'incidente è avvenuto venerdì scorso, ma ancora non si conosce la ragione per cui Ena sia caduta. Sono poco chiare, dunque, le circostanze in cui è avvenuto l'incidente. Secondo voi, è possibile che una persona che conosce benissimo una zona ed ha un fisico tonico possa, improvvisamente, cadere in un burrone?

