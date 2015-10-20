Home Cronaca Mestre, Uccide Moglie in Ospedale e Tenta Suicidio: Anziano Grave

Mestre, Uccide Moglie in Ospedale e Tenta Suicidio: Anziano Grave

di Redazione 20/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dramma nell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove un anziano ha sparato alla moglie con la sua pistola; poi ha rivolto l'arma contro se stesso ed ha premuto il grilletto L'anziana è morta sul colpo mentre il marito-assassino è grave. L'episodio agghiacciante è avvenuto verso le 10 nell'atrio del nosocomio di Mestre. Secondo una prima ricostruzione, la donna era seduta su una panchina e, a un certo punto, il marito ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco. Attimi di terrore e fuggi fuggi generale nell'ospedale. Gli spari hanno intimorito molte persone. Nessuno avrebbe mai immaginato che quell'anziano sarebbe stato in grado di sparare alla moglie e poi tentare di uccidersi con la stessa arma. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo ha sparato 3 colpi contro la moglie; poi ha rivolto l'arma contro se stesso ed ha fatto fuoco, restando ferito in modo grave. Non si conosce il motivo della tragedia. Pare che la coppia si recasse spesso in ospedale. Non si esclude, dunque, che il dramma sia scaturito dalle precarie condizioni di salute di uno dei coniugi. Saranno gli inquirenti a fare luce sulla vicenda che, nelle ultime ore, ha sconcertato la tranquilla Mestre. I poliziotti, in queste ore, stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena. Un mese fa, a Napoli, è accaduto un episodio simile: un uomo ha sparato alla moglie e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. Tale dramma, però, si è consumato in casa; inoltre la moglie è riuscita a salvarsi, mentre il marito no. Storie simili con vittime diverse: a Mestre è morta una donna; a Napoli, invece, un uomo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp