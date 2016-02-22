Home Home Fabio De Luigi Debutta alla Regia con "Tiramisù": dal 25 Febbraio al Cinema

di Redazione 22/02/2016

Alla fine anche il comico Fabio De Luigi ha deciso di dirigere un film, "Tiramisù", di cui è anche protagonista. La presentazione è avvenuta proprio oggi, 22 febbraio 2016 Il cast di "Tiramisù" vede, oltre la presenza di De Luigi, anche quella di Vittoria Puccini, Alberto Farina, Angelo Duro e Giulia Bevilacqua. La Puccini interpreta Aurora, moglie del protagonista, un rappresentante di materiale sanitario che ottiene risultati scarsi. Saranno proprio i tiramisù di Aurora a cambiare la vita professionale di Antonio. De Luigi, nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore, ha detto che, sebbene molti possano pensare che si sia ispirato a "Il medico della mutua" di Sordi, il suo "Tiramisù" parla dell'attuale società, senza attaccare il sistema sanitario. Il regista e protagonista ha rivelato di essere partito dal celebre motto "Dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna" ma l'ha rovesciato, in quanto al suo posto avrebbe dovuto esserci Aurora (Vittoria Puccini). Quest'ultima sostiene che anche nella vita le cose dovrebbero andare così. Nella coppia ci si deve aiutare. Lo pensiamo anche noi. "Tiramisù" uscirà il prossimo 25 febbraio 2016. Un film importante per De Luigi perché segna il suo esordio alla regia. Il comico, riferendosi alla sua opera prima, ha affermato oggi: "Tiramisù è il cuore del film, indica il momento in cui Antonio vuole cominciare la scalata verso il successo. Non volevo fare una storia di denuncia, e anzi racconto solo una parte della società, quella che diventa debole e si può corrompere. C'è però una parte sana che racconta il bene (il medico buono, Pippo Franco) e che resta nell'incertezza delle scelte da compiere". Antonio è un personaggio strano, scarso sul lavoro che, dopo mille vicissitudini e tentativi di ottenere commesse importanti, inizia ad incassare molte ed impensate soddisfazioni. De Luigi ha confessato che già il primo giorno di riprese voleva gettare la spugna perché non aveva nulla da raccontare, non aveva niente in mente; poi ha sperimentato che fare il regista significa anche ideare una storia particolare e inedita. Auguri a Fabio De Luigi!

