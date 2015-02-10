Mafia: blitz contro clan Campanale, arrestati vari fiancheggiatori

Blitz dei carabinieri del reparto operativo di Bari e della compagnia di Triggiano e degli agenti della Squadra Mobile della questura contro la mafia. Le forze dell'ordine, dalla prime ore del mattino, stanno eseguendo vari provvedimenti cautelari in carcere nei confronti di fiancheggiatori del clan Campanale, a Bari.

Le misure cautelari sono state emesse dal gip dietro richiesta della Dda e concernono il conflitto tra clan malavitosi per il possesso del mercato della droga e del racket a Bari e provincia.

Ulteriori informazioni riguardo al blitz verranno fornite nelle prossime ore nell'ambito di una conferenza stampa a cui parteciperà anche il coordinatore della Dda.