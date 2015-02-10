Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mafia: blitz contro clan Campanale, arrestati vari fiancheggiatori

Redazione Avatar

di Redazione

10/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Blitz dei carabinieri del reparto operativo di Bari e della compagnia di Triggiano e degli agenti della Squadra Mobile della questura contro la mafia. Le forze dell'ordine, dalla prime ore del mattino, stanno eseguendo vari provvedimenti cautelari in carcere nei confronti di fiancheggiatori del clan Campanale, a Bari.

Le misure cautelari sono state emesse dal gip dietro richiesta della Dda e concernono il conflitto  tra clan malavitosi per il possesso del mercato della droga e del racket a Bari e provincia.

Ulteriori informazioni riguardo al blitz verranno fornite nelle prossime ore nell'ambito di una conferenza stampa a cui parteciperà anche il coordinatore della Dda.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, zone a luci rosse serviranno? Prefetto si oppone

Articolo Successivo

Facebook e WhatsApp: fusione in vista, unica app per smartphone

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016