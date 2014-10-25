Loading...

Facebook lancia Rooms: app che ricorda vecchi forum

25/10/2014

Quando ancora non erano stati inventati i social network gli unici spazi di discussione sul web erano i forum, ovvero luoghi di dibattito virtuale a cui tutti possono partecipare, anche in maniera anonima. Ebbene, Facebook ha deciso di lanciare un'app un po' vintage, che ricorda i vecchi forum, ossia Rooms.

Grazie a Rooms tutti potranno creare spazi dove parlare anche in modo anonimo. Il lancio dell'app era stato annunciato varie settimane fa dal New York Times.

Rooms servirà agli utenti di discutere sui più svariati temi, dallo sport ai viaggi, dalla politica alla tecnologia. Le conversazioni saranno pubbliche ma il moderatore, ovvero chi ha aperto la stanza, potrà decidere se autorizzare o no un utente alla discussione.

