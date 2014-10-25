Usa, ordina pizza per sottrarsi alle percosse del marito

Quando una pizza ti salva la vita. Negli Usa, una donna è riuscita a sottrarsi alle continue percosse del marito, che la teneva segregata in casa, grazie a una pizza. Spieghiamo meglio. La vittima degli abusi aveva chiamato il 911, iniziando a parlare con un operatore sbalordito per l'anomala domanda. All'inizio, l'uomo pensò a uno scherzo ma successivamente comprese che la donna era in pericolo.

"Potrei avere una pizza con salame e funghi?", aveva chiesto la donna all'operatore. Alla fine, il trucco della chiamata fittizia a una pizzeria è riuscito. I poliziotti sono subito arrivati nella casa dove vivevano la donna e il suo marito aguzzino, quasi sempre ubriaco.

L'operatore ha postato sul social media Reddit la conversazione con la donna, che sicuramente non dimenticherà mai, ed ha asserito: "E' la telefonata più incredibile, memorabile che abbia mai ricevuto".