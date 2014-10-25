Phoenix, esplosioni vicino a Sheraton Hotel: corto circuito?

Diverse deflagrazioni sarebbero avvenute nelle vicinanze dello Sheraton Hotel di Phoenix, in Arizona. La notizia è stata riportata da vari media locali. Disposta l'evacuazione cautelare del lussuoso albergo.

Immediato l'intervento sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco ma, a quanto pare, non sarebbero scoppiati incendi. Si ipotizza che le esplosioni siano state conseguenza di un corto circuito verificatosi nella zona lavanderia dello Sheraton Hotel.