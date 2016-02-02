Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Facebook Proibisce Vendita Armi tra Privati

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Facebook bandisce la vendita delle armi tra privati sul social e su Instagram. La decisione è stata presa dopo le continue sollecitazioni da parte dell'amministrazione Obama

La notizia è stata diffusa dallo stesso colosso di Menlo Park mediante un comunicato di Monika Bickert, numero uno della politica prodotti:
"Negli ultimi due anni sempre più persone hanno usato Facebook per scoprire, comprare e vendere nuovi prodotti privatamente. Stiamo ancora sviluppando, testando e lanciando nuovi prodotti per rendere questa esperienza ancora migliore e aggiorniamo le nostre politiche di regolamentazione per riflettere questa evoluzione".
I privati, dunque, non potranno più vendere armi da fuoco su Facebook e Instagram. La vendita sarà riservata solo ai rivenditori autorizzati. Il divieto non riguarda solo pistole e fucili, però, ma anche prodotti come medicinali e marijuana. Facebook è il social network con più utenti al mondo ed il più famoso. Il suo fondatore e CEO, Mark Zuckerberg è uno dei trentenni più ricchi del pianeta con un patrimonio da capogiro. Recentemente Mark ha rivelato che presto donerà gran parte delle sue azioni Facebook ad associazioni filantropiche. Attualmente, il CEO di Facebook ha accantonato il lavoro per trascorrere le giornate con Max, la figlioletta nata poco tempo fa, e la moglie.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Untore Roma Confessa Rapporto non Protetto con Minorenne

Articolo Successivo

Modena, Nigeriana Abbandona Neonato in Cassonetto: Bimbo Morto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023