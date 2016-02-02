Facebook Proibisce Vendita Armi tra Privati

Facebook bandisce la vendita delle armi tra privati sul social e su Instagram. La decisione è stata presa dopo le continue sollecitazioni da parte dell'amministrazione Obama

"Negli ultimi due anni sempre più persone hanno usato Facebook per scoprire, comprare e vendere nuovi prodotti privatamente. Stiamo ancora sviluppando, testando e lanciando nuovi prodotti per rendere questa esperienza ancora migliore e aggiorniamo le nostre politiche di regolamentazione per riflettere questa evoluzione".

La notizia è stata diffusa dallo stesso colosso di Menlo Park mediante un comunicato di Monika Bickert, numero uno della politica prodotti:, dunque, non potranno più venderesu Facebook e Instagram. La vendita sarà riservata solo ai rivenditori autorizzati. Il divieto non riguarda solo pistole e fucili, però, ma anche prodotti come medicinali e marijuana. Facebook è il social network con più utenti al mondo ed il più famoso. Il suo fondatore e CEO,è uno dei trentenni più ricchi del pianeta con unda capogiro. Recentemente Mark ha rivelato che presto donerà gran parte delle sue azioni Facebook ad associazioni filantropiche. Attualmente, il CEO di Facebook ha accantonato il lavoro per trascorrere le giornate con, la figlioletta nata poco tempo fa, e la moglie.