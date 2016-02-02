Facebook Proibisce Vendita Armi tra Privati
di Redazione
02/02/2016
Facebook bandisce la vendita delle armi tra privati sul social e su Instagram. La decisione è stata presa dopo le continue sollecitazioni da parte dell'amministrazione ObamaLa notizia è stata diffusa dallo stesso colosso di Menlo Park mediante un comunicato di Monika Bickert, numero uno della politica prodotti:
"Negli ultimi due anni sempre più persone hanno usato Facebook per scoprire, comprare e vendere nuovi prodotti privatamente. Stiamo ancora sviluppando, testando e lanciando nuovi prodotti per rendere questa esperienza ancora migliore e aggiorniamo le nostre politiche di regolamentazione per riflettere questa evoluzione".I privati, dunque, non potranno più vendere armi da fuoco su Facebook e Instagram. La vendita sarà riservata solo ai rivenditori autorizzati. Il divieto non riguarda solo pistole e fucili, però, ma anche prodotti come medicinali e marijuana. Facebook è il social network con più utenti al mondo ed il più famoso. Il suo fondatore e CEO, Mark Zuckerberg è uno dei trentenni più ricchi del pianeta con un patrimonio da capogiro. Recentemente Mark ha rivelato che presto donerà gran parte delle sue azioni Facebook ad associazioni filantropiche. Attualmente, il CEO di Facebook ha accantonato il lavoro per trascorrere le giornate con Max, la figlioletta nata poco tempo fa, e la moglie.
Articolo Precedente
Untore Roma Confessa Rapporto non Protetto con Minorenne
Articolo Successivo
Modena, Nigeriana Abbandona Neonato in Cassonetto: Bimbo Morto
Redazione
Articoli Correlati
Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina
05/10/2025
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023