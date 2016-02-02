Loading...

Modena, Nigeriana Abbandona Neonato in Cassonetto: Bimbo Morto

02/02/2016

Drammatica scoperta a Modena. Il cadavere di un neonato si trovava in un cassonetto dell'immondizia. La madre è stata scoperta

  Gli inquirenti hanno scoperto l'autrice dell'abbandono di minore perché i medici dell'ospedale dove si era recata una nigeriana 22enne avevano constatato che la donna aveva partorito da poco. Ebbene, era stata proprio lei ad abbandonare il bebè in un cassonetto dei rifiuti a Fiorano, in provincia di Modena. La Procura, che ha avviato un'inchiesta, vuole capire se il bimbo sia nato morto o se sia deceduto dopo l'abbandono. Attualmente la nigeriana è accusata di occultamento di cadavere, ma si attende l'esito dell'esame autoptico per formulare un'accusa più precisa. E' indubbio che la posizione della donna si aggraverebbe se venisse accertato che il neonato è morto dopo l'abbandono nel cassonetto. Nonostante i continui moniti e le numerose campagne promosse contro l'abbandono dei minori in Italia, ancora si registrano troppi abbandoni. Sono soprattutto le donne straniere a decidere di disfarsi dei propri figli dopo il parto. E' quasi sempre il disagio sociale e psichico a spingere una donna ad abbandonare il proprio figlio. In Italia, lo ricordiamo, ogni donna può consegnare ai medici il proprio bebè mantenendo l'anonimato. E' inquietante un dato diffuso recentemente dalla Società italiana di Neonatologia: ogni settimana, in Italia, un neonato non viene riconosciuto dalla madre.
