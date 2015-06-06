Facebook rimuove video virale: madre mette neonato in secchio d'acqua

Facebook ha deciso di rimuovere un video, diventano virale nel giro di pochi minuti, che ritrae una donna che mette un neonato dentro un secchio pieno d'acqua. Il piccolo piange e poi, quando viene immerso nell'acqua, si quieta; anzi sembra esanime. Al social network di Menlo Park sono pervenute numerose richieste di rimozione del video e, alla fine, il team in blu ha ceduto. Una donna immerge in un secchio un neonato tenendolo per le braccia

"Come molte persone troviamo che questo video sia traumatizzante e allarmante. Rimuoveremo da Facebook qualsiasi tipo di condivisione del video che potrebbe supportare o incoraggiare questo comportamento. Ci troviamo di fronte ad una scelta difficile: equilibrare il desiderio di molte persone di aumentare la consapevolezza dell'esistenza di comportamenti come questo, e dall'altro lato la natura allarmante del video. Nei casi in cui l'intenzione delle persone sia invece quello di sensibilizzare o condannare la pratica, categorizzeremo i video segnalati come 'disturbing', il che significa che conterranno una finestra d'avviso e che potrà essere visibile solo da persone di età maggiore ai 18 anni", ha dichiarato un portavoce di Facebook.