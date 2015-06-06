Marocco, gay si baciano: arrestati. Rischiano fino a 3 anni

Si abbracciano e vengono arrestati. E' successo a due gay nel pieno centro di Rabat, capitale del Marocco. I due sono stati messi in manette per esibizione impudica, il corrispettivo dell'atto osceno in luogo pubblico in Italia.

La notizia è stata diffusa da Al Aoula, tv nazionale, mostrando la foto che ritrae i due omosessuali. In Marocco è veramente difficile la vita per le persone dello stesso sesso che si amano. In caso di condanna, i due gay rischierebbero una pena fino a 3 anni di reclusione. La legge marocchina è molto rigida nei confronti degli omosessuali. Non è la prima volta che in Marocco vengono arrestati due gay. Ricordiamo, ad esempio, l'episodio delle attiviste di Femen che si mostrarono a seno nudo e finsero di baciarsi dinanzi alla torre di Hassan, a Rabat.