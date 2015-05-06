Farkhunda, condannati a morte 4 uomini: istigarono folla a linciarla

Parteciparono all'uccisione di Farhunda, 27enne ritenuta colpevole di violazione del Corano, ed ora 4 uomini sono stati condannati a morte da un magistrato afgano.

Zain-ul-Abedin, Mohammad Sharif, Mohammad Yaqoob e Abdul Bashir avrebbero istigato tantissime persone a linciare Farkhunda. Il magistrato afgano ha condannato anche altre persone, tra cui 19 poliziotti. La povera ragazza venne uccisa per profanazione del Corano. In realtà, la violazione del libro sacro non è mai avvenuta. Chissà se i condannati a morte ricorreranno in appello?