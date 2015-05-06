Roma, centauro cade e muore sull'Ardeatina: ferite profonde
di Redazione
06/05/2015
Il caldo ha portato i primi, gravi, incidenti stradali a Roma. Nelle ultime ore, si sono verificati diversi incidenti che hanno visto protagonisti diversi centauri, di cui uno è morto.
Un tragico incidente è avvenuto poco dopo e 12 sulla via Ardeatina. Uno scooterista ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sull'asfalto. Il centauro, un 41enne, ha perso la vita per le profonde ferite riportate. Vano il trasporto all'ospedale San Giovanni, dove era arrivato in codice rosso.
Le forze dell'ordine sono subito arrivate sul luogo dell'incidente. La strada continua a mietere vittime.
