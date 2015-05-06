Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, centauro cade e muore sull'Ardeatina: ferite profonde

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il caldo ha portato i primi, gravi, incidenti stradali a Roma. Nelle ultime ore, si sono verificati diversi incidenti che hanno visto protagonisti diversi centauri, di cui uno è morto.

Un tragico incidente è avvenuto poco dopo e 12 sulla via Ardeatina. Uno scooterista ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sull'asfalto. Il centauro, un 41enne, ha perso la vita per le profonde ferite riportate. Vano il trasporto all'ospedale San Giovanni, dove era arrivato in codice rosso.

Le forze dell'ordine sono subito arrivate sul luogo dell'incidente. La strada continua a mietere vittime.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Farkhunda, condannati a morte 4 uomini: istigarono folla a linciarla

Articolo Successivo

Marco Mengoni sceglie Mantova per data zero Mengoni Live 2015

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016