Fedez, niente "Grand Hotel Chiambretti": si è sentito tradito

13/05/2015

Il rapper Fedez non è voluto andare, in veste di ospite, alla trasmissione condotta da Piero Chiambretti "Grand Hotel Chiambretti". Il motivo della defezione l'ha riportato il rotocalco 'Chi': "Tutto era pronto per l'ospitata programmata da tempo, del cantante Fedez da Piero Chiambretti. Ma il rapper, differentemente da quanto stabilito in un primo contatto con lo stesso Chiambretti, quando ha saputo chi avrebbe fatto parte del cast e dei contenuti completamente stravolti, si è sentito tradito e ha preferito non partecipare all'ospitata. Chiambretti non l'ha presa benissimo. Per niente".

Fedez è stato più volte criticato da molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Maurizio Gasparri, ad esempio, aveva attaccato Maria De Filippi e Maurizio Costanzo perché con le loro trasmissioni avevano dato troppa visibilità al rapper milanese. Fedez, infatti, era stato ospite di "Amici" e del "Maurizio Costanzo Show".

