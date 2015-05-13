Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Allergie alle graminacee? Andate a vivere al mare o in campagna

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le persone allergiche alle graminacee possono risolvere il problema anche trasferendosi in un altro luogo. Sembrerà strano, ma ci sono più soggetti allergici ai pollini in città che in campagna. Al mare, poi, le persone allergiche sono veramente poche. Lo ha sottolineato recentemente la Siaaic, la Società italiana di allergologia, asma ed immunologia clinica.

Un membro della Siaic, Oliviero Rossi, ha spiegato che "l'inquinamento atmosferico ha un effetto di amplificazione". Ricordiamo che in campagna la temperatura è più bassa che in città; quindi i sintomi delle allergie sono pochi. L'aumento delle temperature, infatti, determina un incremento dei sintomi allergici, proprio come è accaduto negli ultimi giorni in Italia, quando sono aumentate notevolmente le temperature.

Rossi ha aggiunto che non si può prevedere quando giungerà la sintomatologia, sebbene il periodo peggiore sia compreso generalmente tra maggio e la prima metà di giugno. Chi proprio detesta le allergie può ovviare coi vaccini antiallergici, da assumere almeno 3 mesi prima della stagione dei pollini. "In alternativa per i ritardatari, ci sono anche i nuovi farmaci per uso locale in spray, che comprendono antiinfiammatori e antistaminico per bloccare i sintomi: bastano una settimana o 10 giorni per avere un sollievo immediato", ha evidenziato Rossi.

Se non volete prendere nulla, invece, recatevi in campagna o al mare, dove ci sono pochissimi pollini.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fedez, niente "Grand Hotel Chiambretti": si è sentito tradito

Articolo Successivo

Santa Marinella: abusi su minori nella casa famiglia "Il Monello mare"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022