Femminicidio a Perugia, Avvocatessa Uccisa dal Marito durante Diverbio Acceso

"E' l'ennesima tragedia familiare in cui un uomo uccide una donna", ha affermato il colonnello dei carabinieri.

"Stiamo valutando la situazione ed è presto per fare qualsiasi considerazione".

"Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, piangiamo una giovane donna uccisa dal marito. E come volete chiamarlo se non femminicidio? Questa è una vera emergenza sociale e culturale. Nei prossimi giorni d'intesa con altre istituzioni, assumerò una iniziativa pubblica per azioni concrete utili a tutelare le donne. Sono addolorata come donna e come presidente di una regione che non riesce a fermare questa odiosa strage di donne".

. Un agente immobiliare 43enne ha ucciso la moglie, un avvocato 40enne, al termine di un veemente alterco. In casa c'era anche il figlioletto di 6 anni che, per fortuna, non ha assistito all'omicidio perché si trovava in un'altra stanza. Il 43enne e la moglie, secondo i vicini di casa e i conoscenti, sembravanoe affiatati. Nessuno avrebbe mai immaginato che l'uomo sarebbe stato capace di freddare l'avvocatessa, raggiunta da diversi colpi di fucile al. L'agente immobiliare, dopo aver ucciso la moglie, si è costituito. Gli investigatori stanno attualmente svolgendonell'abitazione dei coniugi per ricostruire la dinamica dell'episodio. Il colonnellodei carabinieriè stato alquanto laconico nel rispondere alle mille domande dei giornalisti, asserendo semplicemente che si è trattato di un "omicidio per futili motivi".La moglie dell'agente immobiliare,, è deceduta qualche minuto dopo essere stata raggiunta dai colpi di fucile al ventre. Attualmente gli inquirenti non escludono nessuna pista, compresa quella della. L'avvocato del 43enne,, ha affermato:Il presidente della Regione Umbria,, ha commentato con queste parole l'episodio avvenuto nelle ultime ore: