Femminicidio a Perugia, Avvocatessa Uccisa dal Marito durante Diverbio Acceso
di Redazione
25/11/2015
"E' l'ennesima tragedia familiare in cui un uomo uccide una donna", ha affermato il colonnello dei carabinieri.La moglie dell'agente immobiliare, Raffaella, è deceduta qualche minuto dopo essere stata raggiunta dai colpi di fucile al ventre. Attualmente gli inquirenti non escludono nessuna pista, compresa quella della gelosia. L'avvocato del 43enne, Luca Maori, ha affermato:
"Stiamo valutando la situazione ed è presto per fare qualsiasi considerazione".Il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha commentato con queste parole l'episodio avvenuto nelle ultime ore:
"Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, piangiamo una giovane donna uccisa dal marito. E come volete chiamarlo se non femminicidio? Questa è una vera emergenza sociale e culturale. Nei prossimi giorni d'intesa con altre istituzioni, assumerò una iniziativa pubblica per azioni concrete utili a tutelare le donne. Sono addolorata come donna e come presidente di una regione che non riesce a fermare questa odiosa strage di donne".
