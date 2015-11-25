Cina: scappa di casa, ritrovata in internet cafè dopo 10 anni

"Ho un temperamento deciso e un carattere forte. Quando lei era bambina l'ho rimproverata davvero tanto. Ora, però, è un'adulta: non lo farò più", ha rivelato la mamma della giovane fuggitiva.

Una ragazzina cinese diaveva litigato coi genitori per l'ennesima volta e, senza pensarci molto, scappò di casa. I genitori non la videro tornare a casa e ne denunciarono la scomparsa. Sono passati 10 anni. Il padre e la madre credevano che non avrebbero più riabbracciato la figlia, invece la giovane è stata. La ragazza che si diede alla fuga,, è stata ritrovata dai poliziotti in un, durante un controllo di routine. La giovane era in possesso di un documento falso ma, gli agenti, dopo un rapido esame delle persone scomparse negli ultimi anni, hanno scoperto che era proprio quella giovane che aveva fatto perdere le sue tracce, 10 anni prima, a. Xiaoyun ha ammesso di essere la ragazza fuggita di casa, giustificando il suo comportamento col fatto di essere continuamente redarguita dai suoi genitori, troppo severi secondo lei. La ragazza, in questi anni, ha cambiato città diverse volte ed. Ora i genitori la vogliono riabbracciare ma lei ancora non sa se tornerà a vivere con loro.