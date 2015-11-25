Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cina: scappa di casa, ritrovata in internet cafè dopo 10 anni

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Una ragazzina cinese di 14 anni aveva litigato coi genitori per l'ennesima volta e, senza pensarci molto, scappò di casa. I genitori non la videro tornare a casa e ne denunciarono la scomparsa. Sono passati 10 anni. Il padre e la madre credevano che non avrebbero più riabbracciato la figlia, invece la giovane è stata ritrovata. La ragazza che si diede alla fuga, Xiaoyun, è stata ritrovata dai poliziotti in un internet cafè, durante un controllo di routine. La giovane era in possesso di un documento falso ma, gli agenti, dopo un rapido esame delle persone scomparse negli ultimi anni, hanno scoperto che era proprio quella giovane che aveva fatto perdere le sue tracce, 10 anni prima, a Dongyang. Xiaoyun ha ammesso di essere la ragazza fuggita di casa, giustificando il suo comportamento col fatto di essere continuamente redarguita dai suoi genitori, troppo severi secondo lei. La ragazza, in questi anni, ha cambiato città diverse volte ed ha lavorato in vari internet cafè. Ora i genitori la vogliono riabbracciare ma lei ancora non sa se tornerà a vivere con loro.
"Ho un temperamento deciso e un carattere forte. Quando lei era bambina l'ho rimproverata davvero tanto. Ora, però, è un'adulta: non lo farò più", ha rivelato la mamma della giovane fuggitiva.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Femminicidio a Perugia, Avvocatessa Uccisa dal Marito durante Diverbio Acceso

Articolo Successivo

Anastacia: "Cancro come una Benedizione", Nuovo Disco e Tour

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023