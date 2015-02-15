Loading...

Fine del mondo: intelligenza artificiale e nanotecnologie possibili cause

15/02/2015

Quali sono le  insidie dell'umanità? Molte sono note, come la guerra nucleare e il surriscaldamento globale, altre meno; basti pensare alle nanotecnologie e all'intelligenza artificiale.

Un team di studiosi dell'Università di Oxford ha voluto stilare una lista delle cause che, probabilmente, potrebbero determinare la fine del mondo. Nella lista, oltre alle cause naturali, ci sono mal governo, intelligenza artificiale e nanotecnologie. La minaccia più grande per gli esseri viventi, però, è rappresentata sempre dai cambiamenti climatici.

Occupano secondo e terzo posto nella classifica delle probabili catastrofi naturali guerra nucleare e pandemia globale. La quarta posizione è occupata dalla caduta di un asteroide.

